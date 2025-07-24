Президент «Лиги Ставок»: «Число ППС сокращается с каждым годом – это происходит во всем мире. Инвестировать в землю сегодня смысла нет»

Президент букмекерской компании «Лига Ставок» Юрий Красовский рассказал о тренде на уменьшение числа пунктов приема ставок (ППС).

«У «Лиги Ставок» когда-то было 750 клубов. Сегодня их немногим более двухсот.

Что касается этого финансового года, который начался только что и закончится в июле следующего года, то наш бюджет не предусматривает закрытия имеющихся ППС. У нас остались работать только те из них, которые рентабельны. Их нет смысла закрывать.

Число ППС сокращается с каждым годом. И это не только российская тенденция, это происходит во всем мире.

С состоянием экономики снижение числа пунктов не связано. Это связано с ее трансформацией. Было же время, когда люди пересаживались с лошадей на авто. Так и сегодня многие финансовые бизнесы уходят в интернет.

Инвестировать в землю сегодня смысла нет. Бывают такие форс-мажоры, как пандемия. Когда клубы на земле не работали, мы не получили скидку по аренде за неработающие ППС. Нам было очень тяжело, мы несли большую нагрузку, поэтому оффлайн будет сокращаться чуть больше в ближайшее время», – заявил Красовский.

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