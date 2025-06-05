Почти 40% россиян считают, что на ставках можно заработать. 36% хотят, чтобы букмекеров запретили (РБ)

Россияне неоднозначно относятся к ставкам на спорт.

По данным исследования «Рейтинга Букмекеров», 57% россиян считают, что ставки – это верный путь потерять деньги. 36,3% назвали букмекерство порочным и аморальным бизнесом, который следует запретить.

51,7% респондентов отметили, что ставки добавляют в жизнь эмоции, а 40,5% указали на то, что это хорошее хобби для тех, кто увлекается спортом. При этом 39,1% россиян считают, что на ставках можно заработать.

Большинство опрошенных (60,9%) согласились с тем, что ставки вызывают психическую зависимость.

Фото: «Рейтинг Букмекеров»

В опросе приняли участие 3 200 человек – половина из них активно делают ставки.

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