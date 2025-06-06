«Лига Ставок» – лидер по открытым счетам в 2024-м среди российских БК. «Фонбет» и Winline – в топ-3

«Лига Ставок» показала лучший результат среди российских букмекеров по числу открытых счетов в 2024 году.

По данным «Рейтинга Букмекеров», за прошедший год 30,9% бетторов открыли счет в этой БК. На втором месте по числу открытых счетов оказался «Фонбет» (29,8%), на третьем – Winline (29,5%).

Winline третий год подряд остается лидером по увеличению аудитории с 12,8% роста (разница между открытыми и закрытыми счетами).

Полный рейтинг букмекеров по открытию счетов представлен ниже:

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис