Федерация дзюдо России продлила соглашение о сотрудничестве с БК «Фонбет»

Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик и гендиректор БК «Фонбет» Сергей Анохин подписали обновленное соглашение о сотрудничестве.

Согласно его условиям, «Фонбет» выступит титульным партнером ряда соревнований, проходящих под эгидой федерации – первенство России по дзюдо U21 и U23, чемпионат России, Кубок России, Финал Континентальной Лиги и серия турниров «Russian Judo Tour», включая Суперфинал.

«Фонбет» и Федерация дзюдо России сотрудничают с марта 2023 года.

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