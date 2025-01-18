«Барселона» не побеждает 3 матча подряд в Ла Лиге. 1.54 – серия прервется в игре с «Хетафе»

«Хетафе» примет «Барселону» в 20-м туре Ла Лиги.

«Барселона» – явный фаворит с коэффициентом 1.54. На «Хетафе» можно поставить за 6.80, на ничью – за 4.40.

При этом «сине-гранатовые» не выигрывают 3 матча подряд в Ла Лиге. Также у «Барсы» одна лишь победа в последних 7 играх в чемпионате. Если «Хетафе» не проиграет, зайдет коэффициент 2.60.

В 1 из 6 последних матчей между этими командами прошел тотал меньше 2,5 голов. В предстоящей встрече на это можно поставить за 1.85.

Матч пройдет 18 января и начнется в 23:00 мск.

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