В Индонезии рынок нелегального онлайн-гемблинга может достигнуть оборота в $61,6 млрд в 2024 году
В Индонезии оборот нелегального онлайн-гемблинга может превысить $61 млрд.
По прогнозу местного правительства, если не контролировать онлайн-гемблинг, то к концу 2024 года оборот нелегальных операторов в стране достигнет $61,6 млрд. Считается, что большая часть этих денег утекает из страны, так как любая связь с азартными играми является уголовным преступлением.
Чтобы изменить ситуацию, министр связи и цифровых технологий Индонезии Меутья Хафид призвала поставщиков финансовых услуг выявлять и блокировать транзакции, связанные с онлайн-гемблингом. Также Хафид рассказала, что меры борьбы усиливаются благодаря использованию искусственного интеллекта, позволяющего ограничивать рекламу азартных игр в интернете.
С 2017-го заблокирован доступ к 5,1 млн единиц контента, связанного с гемблингом, из них 3,5 млн – только в 2024 году.
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