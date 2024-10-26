«Вполне вероятно, что «Спартак» будет близок к победе, но чего-то не хватит. Или упустит ее в концовке». Прогноз Тихонова на «Пари НН» – «Спартак»
Павел Тихонов сделал прогноз на матч «Пари НН» – «Спартак» в рамках 13-го тура Мир РПЛ.
Автор Спортса’’ поставил на непроигрыш «Пари НН» с коэффициентом 2.70.
«Ну здесь объяснение короткое: кажется, в спартаковском цикле наступает стадия, когда фанаты требуют перемен. Кроме того, у Станковича в РПЛ не очень получается в гостях (только одна победа в этом сезоне). Тогда как «Пари НН» мотивирован после смены тренера. В общем, вполне вероятно, что «Спартак» будет близок к победе, но чего-то не хватит. Или упустит ее в самой концовке», – считает Тихонов.
Матч пройдет 27 октября и начнется в 14:15 мск.
«Спартак» пропустит от «Пари» и не выиграет, «Зенит» справится с «Локомотивом». Прогнозы на РПЛ от авторов Спортса’‘
Опубликовала: Венера Кравченко
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