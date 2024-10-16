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4.00 – гол со своей половины поля в сезоне РПЛ

Букмекер «Тенниси» принимает ставки на гол со своей половины поля в чемпионате России.

Коэффициент на соответствующий гол в сезоне РПЛ упал с 4.50 до 4.00.

За последние 15 лет в РПЛ был забит лишь один гол со своей половины поля – Владимир Рыков отличился в игре со «Спартаком» в 2018 году.

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Миллиард на спонсорство – траты самого хоккейного букмекера России. Охватили всю Москву

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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