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Тухель возглавил сборную Англии. 7.50 – англичане выиграют ЧМ-2026

Томас Тухель стал главным тренером сборной Англии.

Сообщалось, что контракт специалиста будет рассчитан на полтора года. Последним клубом тренера была «Бавария».

Букмекеры дают коэффициент 7.50 на то, что Англия выиграет ЧМ-2026 под руководством Тухеля. Выше англичан котируются только Бразилия (7.00) и Франция (6.50).

51-летний немец стал третьим небританским тренером, возглавившим англичан.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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