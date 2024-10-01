  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Президент BetBoom Макаров: «Нужно сделать так, чтобы человеку не хотелось идти на нелегальный сайт. Чтобы он все время думал, что обманут»
0

Президент BetBoom Макаров: «Нужно сделать так, чтобы человеку не хотелось идти на нелегальный сайт. Чтобы он все время думал, что обманут»

Президент букмекерской компании BetBoom Константин Макаров поделился мнением о регулировании букмекерского рынка в России.

«Грань регулирования уже достигнута. Так, как сейчас зарегулирован легальный букмекерский бизнес, ничего не уровне закона менять не нужно – за исключением закона о самоограничении.

А так – все уже урегулировано. Следующие изменения уже технические – как повышение отчислений, например. Но регулирование законодательства в отрасли достигает той критической точки, после которой оно будет чрезмерным, и это оказывает отрицательное влияние на бизнес, следствие – на отчисления, на увеличение нелегального бизнеса.

Нужно сделать так, чтобы человеку не хотелось идти на нелегальный сайт. Чтобы было сложно зайти на нелегальный сайт, вывести деньги, чтобы он все время думал, что обманут», – передает слова Макарова корреспондент Спортса’’ Максимилиан Алфимов.

Ставки на Спортсе

Фавориты РПЛ после 10 туров: вероятность титула «Зенита» упала, главный соперник – «Краснодар», в «Спартак» не верят

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Ставки на спорт
Ставки на футбол
BetBoom
Ставки на сегодня
Индустрия
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
У 12% россиян есть зависимость от азартных игр (Better)
10 минут назад
Рынок онлайн-ставок в России вырастет на 30% в 2025 году (ЕЦУПИС)
сегодня, 10:43
2 711 рублей – средний размер пополнения счета в БК. Доля транзакций через СБП выросла на 40%
сегодня, 10:30
Президент BetBoom – о регулировании букмекерского рынка в России: «Не совсем понятны цели и задачи. Постоянно вносятся некачественные вещи»
сегодня, 10:12
ЦСКА продолжает путь в Фонбет Кубке России – справятся с нижегородцами?
сегодня, 10:00Реклама
Замминистра финансов Чебесков: «Самозапрет на участие в азартных играх – главное, что мы хотим реализовать»
сегодня, 09:57
В Минфине предложили повысить минимальный возраст для участия в азартных играх
45сегодня, 09:26
Российский спорт получил 25,5 млрд рублей целевых отчислений от букмекеров за 3 квартала 2024-го. За год ожидается 33 млрд рублей
37сегодня, 09:00
В Госдуме обсудят поэтапное увеличение отчислений на спорт от азартных игр
12сегодня, 08:47
Умар Кремлев: «93% отчислений букмекеров – от международных турниров. На внутренние турниры приходится лишь 7%»
сегодня, 08:34
Ко всем новостям
Последние новости
BetBoom стал партнером Федерации городошного спорта России
вчера, 14:07Реклама
«Динамо» Махачкала не проигрывает дома в 10 из 11 последних матчей. 2.15 – победа или ничья против московского «Динамо»
129 сентября, 15:42
Жителя Белгорода оштрафовали на 2000 рублей за расклеивание листовок с рекламой казино
29 сентября, 14:59
Квартальные отчисления букмекеров для Единой лиги ВТБ за год выросли на 40%
29 сентября, 13:57
«Манчестер Юнайтед» – фаворит против «Тоттенхэма» в 6-м туре АПЛ. У «шпор» всего одна победа над «МЮ» в 7 последних матчах
29 сентября, 12:38
«Сьон» Миранчука на выезде сыграет с «Цюрихом». На гол россиянина дают коэффициент 5.00
29 сентября, 11:35
«Атлетико» – «Реал»: как бетторы БЕТСИТИ ставят на мадридское дерби
29 сентября, 07:00Реклама
Дзюба забил первый мяч за «Акрон». На гол форварда против «Ростова» предлагали коэффициент 3.85
28 сентября, 17:54
В 6 матчах подряд между «Сосьедадом» и «Валенсией» было забито максимум 2 гола. Букмекеры уверены, что тренд продлится
28 сентября, 14:03
1.68 – самый высокий коэффициент на домашнюю победу «Баварии» против «Байера» в 21-м веке
128 сентября, 12:28