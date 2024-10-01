Президент BetBoom Макаров: «Нужно сделать так, чтобы человеку не хотелось идти на нелегальный сайт. Чтобы он все время думал, что обманут»

Президент букмекерской компании BetBoom Константин Макаров поделился мнением о регулировании букмекерского рынка в России.

«Грань регулирования уже достигнута. Так, как сейчас зарегулирован легальный букмекерский бизнес, ничего не уровне закона менять не нужно – за исключением закона о самоограничении.

А так – все уже урегулировано. Следующие изменения уже технические – как повышение отчислений, например. Но регулирование законодательства в отрасли достигает той критической точки, после которой оно будет чрезмерным, и это оказывает отрицательное влияние на бизнес, следствие – на отчисления, на увеличение нелегального бизнеса.

Нужно сделать так, чтобы человеку не хотелось идти на нелегальный сайт. Чтобы было сложно зайти на нелегальный сайт, вывести деньги, чтобы он все время думал, что обманут», – передает слова Макарова корреспондент Спортса’’ Максимилиан Алфимов.

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