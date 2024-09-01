«Краснодар» обыграл «Локо» на выезде впервые с 2017 года. Зашел кэф 15.00 на фору «быков»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Ставки на спорт Краснодар Ставки на футбол Ставки

«Краснодар» разгромил «Локомотив» (3:0) в 7-м туре Мир РПЛ.

До матча на «быков» можно было поставить с коэффициентом 3.20. Победа с форой (-2,5) зашла за 15.00. «Краснодар» обыграл «железнодорожников» в гостях впервые с 2017 года. 

Перед стартом 7-го тура РПЛ авторы Спортса сделали ставки на матчи в рамках конкурса прогнозов.

Валерий Самсонов поставил на тотал меньше 2 голов, Любовь Курчавова – на тотал больше 2,5.

Ставки на Спортсе

«Локо» и «Краснодар» непредсказуемы, «Зенит» увезет победу. Новые прогнозы на РПЛ

3 комментария
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Сорвал куш кто-то. Поздравляю👍👍👍
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Я же говорил, 6 туров рано. Уже перевалили Зенит, Динамо, теперь Локо. На очереди Спартак.
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Быки забодали паровоз. Забодали и поломали. Эту корриду москвичи закончили на бычьих рогах.
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