«Краснодар» обыграл «Локо» на выезде впервые с 2017 года. Зашел кэф 15.00 на фору «быков»

«Краснодар» разгромил «Локомотив» (3:0) в 7-м туре Мир РПЛ.

До матча на «быков» можно было поставить с коэффициентом 3.20. Победа с форой (-2,5) зашла за 15.00. «Краснодар» обыграл «железнодорожников» в гостях впервые с 2017 года.

Перед стартом 7-го тура РПЛ авторы Спортса сделали ставки на матчи в рамках конкурса прогнозов.

Валерий Самсонов поставил на тотал меньше 2 голов, Любовь Курчавова – на тотал больше 2,5.

Ставки на Спортсе

«Локо» и «Краснодар» непредсказуемы, «Зенит» увезет победу. Новые прогнозы на РПЛ