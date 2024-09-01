«Краснодар» обыграл «Локо» на выезде впервые с 2017 года. Зашел кэф 15.00 на фору «быков»
«Краснодар» разгромил «Локомотив» (3:0) в 7-м туре Мир РПЛ.
До матча на «быков» можно было поставить с коэффициентом 3.20. Победа с форой (-2,5) зашла за 15.00. «Краснодар» обыграл «железнодорожников» в гостях впервые с 2017 года.
Перед стартом 7-го тура РПЛ авторы Спортса сделали ставки на матчи в рамках конкурса прогнозов.
Валерий Самсонов поставил на тотал меньше 2 голов, Любовь Курчавова – на тотал больше 2,5.
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