Танашев реже всех в РПЛ ставит пенальти – 1 в 10 матчах. 1.45 – в матче «Спартак» – «Акрон» не будет 11-метрового
Инал Танашев обслужит матч 20-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Акроном».
28-летний судья реже всех в этом сезоне ставит пенальти – лишь один 11-метровый в 10 матчах чемпионата.
Букмекеры дают коэффициент 1.45 на то, что в сегодняшней игре не будет пенальти. 2.65 – Танашев покажет на точку.
Матч состоится 9 марта, начало – в 19:00 мск.
Ахаха))
