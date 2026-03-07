У «Балтики» 0 побед в 3 матчах РПЛ с «Ростовом». 1.45 – ростовчане не проиграют в предстоящей очной встрече
«Ростов» примет «Балтику» в 20-м туре Мир РПЛ.
Букмекеры дают командам почти равные коэффициенты на победу: 2.85 у «Ростова» и 2.80 у «Балтики». Ничья оценивается в 3.00.
В рамках Премьер-лиги ростовчане и калининградцы встречались трижды – 1 победа «Ростова» и 2 ничьих. В первом круге этого сезона команды сыграли 0:0.
Если «Ростов» снова как минимум не уступит, сыграет коэффициент 1.45.
Матч пройдет 7 марта. Начало – в 16:45 мск.
Опубликовала: Венера Кравченко
3 комментария
Ну так, Ростов так то маститее и статуснее и сейчас. В сезоне 23/24 тем более. Но и там рубились практически на равных - 2-2 (камбек Балтики с 0-2 в концовке), 1-2 на выезде. Ну а сейчас 0--0 в домашнем матче.
Тяжёлая игра у вас ожидается. С другой вообще не удивлюсь, если много забьёте...
Ростовчане, не подкачайте
