У «Балтики» 0 побед в 3 матчах РПЛ с «Ростовом». 1.45 – ростовчане не проиграют в предстоящей очной встрече

«Ростов» примет «Балтику» в 20-м туре Мир РПЛ.

Букмекеры дают командам почти равные коэффициенты на победу: 2.85 у «Ростова» и 2.80 у «Балтики». Ничья оценивается в 3.00.

В рамках Премьер-лиги ростовчане и калининградцы встречались трижды – 1 победа «Ростова» и 2 ничьих. В первом круге этого сезона команды сыграли 0:0.

Если «Ростов» снова как минимум не уступит, сыграет коэффициент 1.45.

Матч пройдет 7 марта. Начало – в 16:45 мск.

