«Локомотив» проигрывает «Ахмату» после первого тайма – 1:2. 3.80 – москвичи сделают камбэк

«Ахмат» побеждает «Локомотив» на выезде в матче 20-го тура РПЛ (2:1, перерыв)

Грозненцы забили дважды за две минуты – на 24-й минуте полузащитник «Ахмата» Георгий Мелкадзе отличился прямым ударом со штрафного, а на 26-й Максим Самородов забил второй мяч.

На 45+2-й минуте защитник «Локо» Лукас Фассон отыграл один мяч.

В перерыве букмекеры дают коэффициент 3.80 на камбэк хозяев. 2.24 – «Ахмат» победит, 2.95 – будет ничья.