UFC: шансы Кайо Борральо и Ренье де Риддера на победу в бою UFC 326

Бой основного карда UFC 326 между Кайо Борральо и Ренье де Риддером пройдет 08.03.2026 в Лас-Вегасе на «T-Mobile Arena». Бойцы подходят к поединку с разным контекстом карьеры: оба бойца входят в топ-10 среднего веса: Борральо занимает 7-ю строчку рейтинга, де Риддер – 8-ю. Поединок обещает столкновение двух высококлассных грэпплеров с интересными вопросами в ударной технике.

Явным фаворитом котируется Борральо с коэффициентом около 1.35. Де Риддер как претендент на сенсацию оценивается букмекерами примерно в 3.33, поскольку его переход из Bellator в UFC сопровождался неровными результатами.

Прогноз: победа Борральо решением судей. Данные актуальны на момент публикации и перед началом ивента могут измениться.

Шансы бойцов на победу

Борральо – крайне неудобный соперник для любого грэпплера в дивизионе. Его база – дзюдо с шести лет, черный пояс по джиу-джитсу и черный пояс по муай-тай делает его по-настоящему разносторонним бойцом. Он умеет диктовать темп поединка, навязывать борьбу и перерабатывать соперника на дистанции пяти раундов. Главный вопрос к Борральо – стабильность: в последнем бою он уступил Имавову по единогласному решению ESPN, что показало: против технически выверенных бойцов в стойке у него есть уязвимости.

Де Риддер входит в этот бой на, пожалуй, лучшем отрезке своей UFC-карьеры. Его стиль – неустанное давление, эффективные тейкдауны и разнообразный арсенал болевых: При этом де Риддер не является одномерным грэпплером: рост 193 см дает ему ощутимое преимущество в длине рук, что он активно использует и в стойке.

Последние бои и личные встречи

Борральо в UFC стабильно побеждал топовых соперников, однако сезон 2025 года получился неоднозначным. Победа над Каннониером по решению в августе 2024-го и нокаут Пола Крейга в мае 2024-го ESPN закрепили его в топ-10 дивизиона. Затем последовало поражение от Имавова по единогласному решению в сентябре 2025 года в Париже ESPN – первое с 2022-го, которое оборвало семиматчевую победную серию и отбросило с позиций претендента на титул.

Де Риддер провел 2025 год феноменально. Победа над Холландом сабмишном в первом раунде на UFC 311, нокаут Бо Никала во втором раунде и победа по раздельному решению над Уиттакером сформировали трехматчевую серию с победами над тремя принципиально разными соперниками. Однако серию прервал Брендан Аллен: угловые остановили бой в конце четвертого раунда в октябре 2025 года.

Личных встреч между Борральо и де Риддером ранее не было.

Когда начнется бой Кайо Борральо – Ренье де Риддер, и где смотреть

Бой основного карда UFC 326 между Кайо Борральо и Ренье де Риддером состоится по московскому времени 8 марта в Лас-Вегасе на «T-Mobile Arena» и начнется в 08:00. Точное время подтверждено в расписании дня.

Посмотреть трансляцию турнира UFC 326 можно на телеканалах «Матч Боец», «Матч ТВ» и на Кинопоиске. Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Предварительный кард и главные поединки UFC 326 в прямом эфире покажет UFC ТВ.

Опубликовал: Александр Красюк
