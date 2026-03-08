ЦСКА – «Динамо»: игроки БЕТСИТИ назвали фаворита московского дерби

8 марта в 20-м туре РПЛ состоится матч между московскими ЦСКА и «Динамо». Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:30 мск.

ЦСКА уступил в первом после рестарта чемпионата матче. Команда Фабио Челестини проиграла в гостях «Ахмату» (0:1). «Динамо» возобновило сезон крупной победой над «Крыльями Советов» (4:0).

В середине недели команды провели первые матчи в 1/2 финала Кубка России и добились успеха. ЦСКА обыграл «Краснодар» (3:1), а «Динамо» разгромило «Спартак» (5:2).

После 19 туров ЦСКА с 36 очками занимает четвертое место в таблице РПЛ, «Динамо» с 24 баллами находится на восьмой строчке.

Красно-синие выиграли четыре из пяти последних очных официальных матчей, еще в одной встрече была ничья. В семи из восьми прошлых дерби, состоявшихся в РПЛ и Кубке России, было не менее трех голов.

Аналитики БЕТСИТИ отдают предпочтение в предстоящей встрече ЦСКА. На победу хозяев предлагают коэффициент 2.30 , на успех гостей дают 3.00, на ничью можно поставить за 3.60.

Эксперты склоняются к тому, что матч будет результативным. Взять три мяча и более можно с кэфом 1.73 , на два гола и менее дают 2.13. Вероятность обмена мячами оценивается в 1.60 , вариант «Обе забьют: нет» идет за 2.34.

50% от всех ставок на исход, сделанных игроками БЕТСИТИ, пришлось на ЦСКА, 22% ушло на «Динамо», 28% отдано на ничью.