«Ахмат» проиграл 8 из 12 матчей на выезде в этом сезоне. 1.72 – уступят «Локомотиву»
«Локомотив» примет «Ахмат» в 20-м туре Мир РПЛ.
«Ахмат» – одна из худших команд лиги по игре в гостях. Клуб из Грозного провел 12 матчей на выезде в чемпионате и Кубке в этом сезоне – одна победа, 3 ничьих и 8 поражений.
Букмекеры считают «Локомотив» подавляющим фаворитом встречи за 1.72. На ничью дают коэффициент 3.90, на победу «Ахмата» – 4.70.
Матч состоится 9 марта, начало – в 16:30 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем