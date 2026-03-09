«Ахмат» проиграл 8 из 12 матчей на выезде в этом сезоне. 1.72 – уступят «Локомотиву»

«Локомотив» примет «Ахмат» в 20-м туре Мир РПЛ.

«Ахмат» – одна из худших команд лиги по игре в гостях. Клуб из Грозного провел 12 матчей на выезде в чемпионате и Кубке в этом сезоне – одна победа, 3 ничьих и 8 поражений.

Букмекеры считают «Локомотив» подавляющим фаворитом встречи за 1.72. На ничью дают коэффициент 3.90, на победу «Ахмата» – 4.70.

Матч состоится 9 марта, начало – в 16:30 мск.