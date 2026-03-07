«Челси» не смог обыграть «Рексхэм» в основное время в 1/8 финала Кубка Англии – 2:2. Перед экстра-таймами вероятность прохода валлийцев составляет 24%
«Челси» играет на выезде с «Рексхэмом» в 1/8 финала Кубка Англии (2:2, дополнительное время).
«Рексхэм» открыл счет на 18-й минуте, «Челси» сравнял на 40-й. На 79-й хозяева снова вышли вперед, на 82-й гости сделали счет 2:2.
В прематче «Челси» котировался у букмекеров явным фаворитом, ничья в основное время оценивалась коэффициентом 4.50.
На проход лондонцев давали 1.21, на выход «Рексхэма» в 1/4 финала – 4.35. В лайве коэффициенты составляют 1.24 у гостей и 4.10 у хозяев.
«Барса» Флика – монстр. Забивает в каждом туре Ла Лиги и мчит к достижениям Вилановы и Зидана
