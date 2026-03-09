40% – вероятность ввода войск США в Иран до конца марта
Букмекеры оценили вероятность наземного вторжения США в Иран.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ходе нее был убит верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи.
На платформе для ставок Polymarket вероятность ввода войск США на территорию Ирана до конца марта оценивается в 40%. С вероятностью в 66% американцы вторгнутся в Иран до конца года.
Сообщалось, что Иран может сняться с ЧМ-2026 по футболу. Сборная должна провести все три матча группового этапа в США.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
2 комментария
Я, конечно, знал, что у буков нет никакой человечности. Но делать ставки на то, что кто-то там вторгнется, еще че-то - это уже сверх. Может, им еще делать ставки на то, сколько жертв будет? Совсем ошалели.
Офигеть, какая спортивная новость
