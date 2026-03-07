UFC: шансы Грегори Родригеса и Бруно Феррейры на победу в бою UFC 326

Бой прелимов UFC 326 между Грегори Родригесом и Бруно Феррейрой пройдет 08.03.2026 в Лас-Вегасе на «T-Mobile Arena». Бойцы подходят к поединку с разным контекстом карьеры: оба бразильца известны своей агрессивностью и склонностью к эффектным финишам – предстоящий поединок уже заочно претендует на бонус «Лучший бой вечера».

Небольшим фаворитом считается Родригес с коэффициентом около 1.56. Феррейра оценивается примерно в 2.50 – его нокаутирующая мощь делает ставки на аутсайдера вполне обоснованными. Прогноз: победа Родригеса досрочно. Данные актуальны на момент публикации и перед началом ивента могут измениться.

Прогноз на матч Коэффициенты 2.00 Ставка Победа Грегори Родригеса досрочно Бонус Забрать фрибет до 10 000 ₽ Букмекер Повторить ставку в BetBoom Возможный выигрыш при повторении прогноза - 20 000 ₽ Реклама 18+

Шансы бойцов на победу

Грегори Родригес – один из самых зрелищных бойцов среднего веса UFC с рекордом 18-6, с девятью UFC в активе и рейтингом #13 в дивизионе. Его оружие – взрывная ударная техника с широким арсеналом: апперкоты, колени, вращательные удары. Родригес выиграл четыре из пяти последних боев, и именно терпение стало его главным приобретением: в победе над Хермансоном он, в отличие от прошлых выступлений, не форсировал события и нашел нокаутирующий удар в конце раунда.

Главная историческая проблема Родригеса – выносливость: в главном событии против Каннониера он доминировал в первом раунде, после чего резко сдал физически и был остановлен в четвертом. Если «Робокоп» умел бы контролировать темп – то это был бы боец другого уровня.

Феррейра идет с рекордом рекордом 15-2. В последних восьми боях только одна была одержана не досрочно. Его прозвище отражает физические данные: сам боец объясняет его «брутальной силой и физической фактурой». Важно, что Бруно не является «одномерным нокаутером», как его иногда представляют – за плечами 23 года дзюдо и 16 лет джиу-джитсу, он трехкратный национальный чемпион по дзюдо. Это подтверждают три подряд финиша через сабмишн, включая победы над Арменом Петросяном и Джексоном Маквеем рычагом на руку.

Родригес опережает Феррейру в разнообразии ударной техники и опыте, но у «халка» трхматчевая победная серия с постоянным совершенствованием гейма. Фаворитство Родригес выглядит оправданно – он рейтинговее и опытнее. Но Феррейра уже доказал, что способен его нокаутировать.

Последние бои и личные встречи

Родригес в UFC чередовал яркие нокаутирующие победы с поражениями, однако всегда сохранял место в числе самых зрелищных бойцов дивизиона. Феррейра стремительно набирал обороты, демонстрируя финишные способности на уровне топ-15. Ранее бойцы уже встречались: на UFC 283 в январе 2023 года Феррейра вышел на коротком уведомлении и нокаутировал Родригеса в первом раунде. UFC 326 – реванш, для Родригеса он носит принципиальный характер

Когда начнется бой Грегори Родригес – Бруно Феррейра, и где смотреть

Бой открывает мэйнкард UFC 326 между Грегори Родригесом и Бруно Феррейрой состоится по московскому времени 8 марта в Лас-Вегасе на «T-Mobile Arena» и начнется в 06:00. Точное время подтверждено в расписании дня.

Посмотреть трансляцию турнира UFC 326 можно на телеканалах «Матч Боец», «Матч ТВ» и на Кинопоиске . Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Предварительный кард и главные поединки UFC 326 в прямом эфире покажет UFC ТВ.