Прогноз
0

UFC: шансы Грегори Родригеса и Бруно Феррейры на победу в бою UFC 326

Бой прелимов UFC 326 между Грегори Родригесом и Бруно Феррейрой пройдет 08.03.2026 в Лас-Вегасе на «T-Mobile Arena». Бойцы подходят к поединку с разным контекстом карьеры: оба бразильца известны своей агрессивностью и склонностью к эффектным финишам – предстоящий поединок уже заочно претендует на бонус «Лучший бой вечера».

Небольшим фаворитом считается Родригес с коэффициентом около 1.56. Феррейра оценивается примерно в 2.50 – его нокаутирующая мощь делает ставки на аутсайдера вполне обоснованными. Прогноз: победа Родригеса досрочно. Данные актуальны на момент публикации и перед началом ивента могут измениться.

Прогноз на матч
Коэффициенты
2.00
Ставка
Победа Грегори Родригеса досрочно
Бонус
Забрать фрибет до 10 000 ₽
Букмекер
Повторить ставку в BetBoom
Возможный выигрыш при повторении прогноза - 20 000 ₽
Реклама 18+

Шансы бойцов на победу

Грегори Родригес – один из самых зрелищных бойцов среднего веса UFC с рекордом 18-6, с девятью UFC в активе и рейтингом #13 в дивизионе. Его оружие – взрывная ударная техника с широким арсеналом: апперкоты, колени, вращательные удары. Родригес выиграл четыре из пяти последних боев, и именно терпение стало его главным приобретением: в победе над Хермансоном он, в отличие от прошлых выступлений, не форсировал события и нашел нокаутирующий удар в конце раунда.

Главная историческая проблема Родригеса – выносливость: в главном событии против Каннониера он доминировал в первом раунде, после чего резко сдал физически и был остановлен в четвертом. Если «Робокоп» умел бы контролировать темп – то это был бы боец другого уровня.

Феррейра идет с рекордом рекордом 15-2. В последних восьми боях только одна была одержана не досрочно. Его прозвище отражает физические данные: сам боец объясняет его «брутальной силой и физической фактурой». Важно, что Бруно не является «одномерным нокаутером», как его иногда представляют – за плечами 23 года дзюдо и 16 лет джиу-джитсу, он трехкратный национальный чемпион по дзюдо. Это подтверждают три подряд финиша через сабмишн, включая победы над Арменом Петросяном и Джексоном Маквеем рычагом на руку. 

Родригес опережает Феррейру в разнообразии ударной техники и опыте, но у «халка» трхматчевая победная серия с постоянным совершенствованием гейма. Фаворитство Родригес выглядит оправданно – он рейтинговее и опытнее. Но Феррейра уже доказал, что способен его нокаутировать.

Последние бои и личные встречи

Родригес в UFC чередовал яркие нокаутирующие победы с поражениями, однако всегда сохранял место в числе самых зрелищных бойцов дивизиона. Феррейра стремительно набирал обороты, демонстрируя финишные способности на уровне топ-15. Ранее бойцы уже встречались: на UFC 283 в январе 2023 года Феррейра вышел на коротком уведомлении и нокаутировал Родригеса в первом раунде. UFC 326 – реванш, для Родригеса он носит принципиальный характер

Когда начнется бой Грегори Родригес – Бруно Феррейра, и где смотреть

Бой открывает мэйнкард UFC 326 между Грегори Родригесом и Бруно Феррейрой состоится по московскому времени 8 марта в Лас-Вегасе на «T-Mobile Arena» и начнется в 06:00. Точное время подтверждено в расписании дня.

Посмотреть трансляцию турнира UFC 326 можно на телеканалах «Матч Боец», «Матч ТВ» и на Кинопоиске. Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Предварительный кард и главные поединки UFC 326 в прямом эфире покажет UFC ТВ.

Опубликовал: Александр Красюк
Ставки на спорт
Ставки на UFC
Ставки на сегодня
Бруно Феррейра
Прогнозы на UFC
logoUFC
Грегори Родригес
logoПрогнозы на спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
«Барса» позволяет себе единичные сбои, но в целом набрала топовый ход». Прогноз Палагина на матч 1/8 финала ЛЧ «Ньюкасл» – «Барселона»
сегодня, 12:00Прогноз
«Тоттенхэм» проиграл 5 матчей подряд. 1.73 – уступят «Атлетико» в Лиге чемпионов
сегодня, 10:42
«Бавария» 10 матчей подряд забивает 2+ гола на выезде. 1.53 – продление тренда с «Аталантой»
сегодня, 09:57
«Ливерпуль» ни разу не побеждал «Галатасарай» в Стамбуле – ничья и два поражения. 2.10 – турки снова не проиграют
сегодня, 08:54
17.00 давали на камбэк Синяковой в матче с Андреевой в Индиан-Уэллс. Россиянка проиграла, ведя со счетом 6:4, 6:5
сегодня, 07:56
Бублик сенсационно проиграл 117-й ракетке мира Хиджикате и вылетел с турнира в Индиан-Уэллс. При счете 6:7, 5:6 на камбэк австралийца давали 12.00
сегодня, 07:25
Соболев забил за «Зенит» в двух матчах подряд. Букмекеры ждут от него максимум один мяч в РПЛ до конца сезона
вчера, 13:25
«Ахмат» проиграл 8 из 12 матчей на выезде в этом сезоне. 1.72 – уступят «Локомотиву»
вчера, 13:00
Танашев реже всех в РПЛ ставит пенальти – 1 в 10 матчах. 1.45 – в матче «Спартак» – «Акрон» не будет 11-метрового
вчера, 11:44
1.45 – Шарипзянов наберет очки с «Сибирью» и повторит рекорд по результативности среди защитников за регулярку КХЛ
вчера, 10:51
Ко всем новостям
Последние новости
«Ньюкасл» – «Барселона»: БЕТСИТИ оценил шансы хозяев взять реванш за поражение на общем этапе ЛЧ
сегодня, 10:11Промо
В московском падел-клубе на улице 8 марта провели крупнейший женский турнир в честь праздника
сегодня, 08:11Друзья сайта
«Локомотив» проигрывает «Ахмату» после первого тайма – 1:2. 3.80 – москвичи сделают камбэк
вчера, 14:22
«Милан» из-за потерь в последних турах отстал уже на 10 очков и, проиграв, точно не сможет побороться за скудетто». Прогноз Клещенка на миланское дерби
8 марта, 12:30
«Слишком уж побежала команда Гусева, чтобы ее мог затормозить обновленный ЦСКА». Чернявский о матче ЦСКА – «Динамо»
8 марта, 12:07
ЦСКА – «Динамо»: игроки БЕТСИТИ назвали фаворита московского дерби
8 марта, 09:20Промо
Бетторы БЕТСИТИ не верят в победу «Милана» в матче с «Интером»
8 марта, 08:00Промо
«Челси» не смог обыграть «Рексхэм» в основное время в 1/8 финала Кубка Англии – 2:2. Перед экстра-таймами вероятность прохода валлийцев составляет 24%
7 марта, 19:45
UFC: шансы Дрю Добера и Майкла Джонсона на победу в бою UFC 326
7 марта, 06:25Прогноз
UFC: шансы Роба Фонта и Рауля Росаса-младшего на победу в бою UFC 326
7 марта, 06:20
Рекомендуем