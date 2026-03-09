1.45 – Шарипзянов наберет очки с «Сибирью» и повторит рекорд по результативности среди защитников за регулярку КХЛ

Дамир Шарипзянов близок к рекорду КХЛ по очкам среди защитников за регулярный чемпионат.

На счету капитана «Авангарда» 64 (23+41) очка в 61 игре сезона. Рекорд результативности среди защитников принадлежит Крису Ли – 65 баллов в сезоне-2016/17 за «Металлург».

Сегодня «Авангард» примет «Сибирь» – букмекеры дают коэффициент 1.45 на то, что Шарипзянов наберет очки и повторит рекорд Ли. 1.03 – рекорд падет в этом сезоне.

Матч пройдет 9 марта, начало – в 14:00 по московскому времени.