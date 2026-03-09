Андреева – единственная россиянка, оставшаяся в Индиан-Уэллсе. Букмекеры не верят, что Мирра защитит титул
Мирра Андреева встретится с Катериной Синяковой в 3-м круге турнира в Индиан-Уэллсе.
18-летняя теннисистка – единственная представительница России, оставшаяся на турнире. Напомним, в прошлом году Андреева выиграла турнир в США.
Букмекеры не верят, что россиянка защитит титул. На ее итоговую победу дают коэффициент 17.00, что соответствует вероятности в 6%.
Выход Андреевой в финал также маловероятен – 7.50 (13%), на проход в полуфинал дают коэффициент 3.30 (29%).
Опубликовал: Кирилл Михайлов
