Дзюба забил «Спартаку» в трех последних матчах. 4.60 – снова забьет красно-белым

«Спартак» примет «Акрон» в рамках 20-го тура РПЛ.

Нападающий тольяттинцев Артем Дзюба забил в трех последних матчах против «Спартака». В этом сезоне у 37-летнего форварда 5 голов и 4 ассиста в 17 играх чемпионата России.

Букмекеры дают коэффициент 4.60 на то, что Дзюба забьет «Спартаку» в сегодняшней встрече.

Матч состоится 9 марта, начало – в 19:00 мск.