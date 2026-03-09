Дзюба забил «Спартаку» в трех последних матчах. 4.60 – снова забьет красно-белым
«Спартак» примет «Акрон» в рамках 20-го тура РПЛ.
Нападающий тольяттинцев Артем Дзюба забил в трех последних матчах против «Спартака». В этом сезоне у 37-летнего форварда 5 голов и 4 ассиста в 17 играх чемпионата России.
Букмекеры дают коэффициент 4.60 на то, что Дзюба забьет «Спартаку» в сегодняшней встрече.
Матч состоится 9 марта, начало – в 19:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
посмотрите вратарь Ротора Чагров можно рассматривать его кандидатуру или поставить Довбню
посмотрите вратарь Ротора Чагров можно рассматривать его кандидатуру или поставить Довбню
Посмотрел , где расписаться под трансфером ?
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем