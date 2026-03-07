0

UFC: шансы Роба Фонта и Рауля Росаса-младшего на победу в бою UFC 326

Бой основного карда UFC 326 между Робом Фонтом и Раулем Росасом-младшим пройдет 08.03.2026 в Лас-Вегасе на «T-Mobile Arena». Бойцы находятся на принципиально разных этапах карьеры: Росас – один из самых молодых и перспективных бойцов организации, тогда как Фонт является опытным ветераном топ-15 дивизиона.

Фаворитом выступает Росас-младший с коэффициентом около 1.43. Фонт котируется примерно в 2.93 – его шансы связаны с ударной мощью и опытом против рейтинговых соперников.

Прогноз: победа Росаса-младшего досрочно. Данные актуальны на момент публикации и перед началом ивента могут измениться.

Шансы бойцов на победу

Росас – феномен: он стал самым молодым бойцом, подписавшим контракт с UFC, в возрасте 17 лет, и самым молодым победителем в истории октагона. Сейчас ему 21 год, и он уже демонстрирует зрелость, нетипичную для его возраста. Росас идет в этот бой на четырехматчевой победной серии и сам признает, что именно первое поражение в карьере сформировало из него более профессионального и терпеливого бойца. Его борцовская база позволяет навязывать удобную для него схватку – а Фонт традиционно уязвим именно на партере.

Фонт – опытный ветеран с рекордом 22-9, рейтингом #9 в дивизионе и победами над Кайлером Филлипсом и Жаном Матсумото в двух последних боях. Он опасен в стойке и умеет держать высокий темп на протяжении всего боя. Однако его защита от тейкдаунов – одна из худших в дивизионе: в бою с Матсумото он позволил провести 7 из 10 попыток переводов. Против Росаса с его борцовским фундаментом это критическая уязвимость. 

Последние бои и личные встречи

Последние пять боев Росаса: победа нокаутом над Теренсом Митчеллом, сабмишн над Рики Турсиосом во 2-м раунде, единогласное решение над Аожи Циленом и Винсом Моралесом. Единственное поражение в карьере – от Кристиана Родригеса на UFC 287 в апреле 2023 года по единогласному решению. С тех пор – четыре победы подряд с неуклонным ростом уровня соперников.

Фонт в последние годы балансирует на грани: с декабря 2021 по декабрь 2023 года он проиграл четыре из пяти боев, и казалось, что его путь в UFC подходит к концу. Затем последовали победы над Кайлером Филлипсом и Жаном Мацумото – и краткосрочное возвращение в топ-10. Тем не менее в сентябре 2025 года он проиграл Дэвиду Мартинесу по единогласному решению, что вновь оборвало его серию.

Личных встреч между бойцами ранее не было – оба должны были встретиться ещё в сентябре 2025-го на Noche UFC, однако Росас снялся с боя по неизвестным причинам.

Когда начнется бой Роб Фонт – Рауль Росас-младший, и где смотреть

Бой основного карда UFC 326 между Робом Фонтом и Раулем Росасом-младшим состоится 8 марта по московскому времени в Лас-Вегасе на «T-Mobile Arena» и начнется в 08:00. Точное время подтверждено в расписании дня.

Посмотреть трансляцию турнира UFC 326 можно на телеканалах «Матч Боец», «Матч ТВ» и на Кинопоиске. Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Предварительный кард и главные поединки UFC 326 в прямом эфире покажет UFC ТВ.

