UFC: шансы Дрю Добера и Майкла Джонсона на победу в бою UFC 326

Бой основного карда UFC 326 между Дрю Добером и Майклом Джонсоном пройдет 08.03.2026 в Лас-Вегасе на «T-Mobile Arena». Бойцы подходят к поединку с разным контекстом карьеры: оба бойца – настоящие ветераны октагона, давно знакомые болельщикам своими боевыми стилями. Поединок обещает стать одним из самых зрелищных на карде за счет взаимного желания обоих идти вперёд и не сушить бой.

Небольшим фаворитом котируется Майкл Джонсон с коэффициентом около 1.78. Добер оценивается в 2.08, поскольку его финишные способности в лёгком весе всегда держат соперника в напряжении.

Прогноз: бой завершится досрочно в пользу одного из бойцов. Данные актуальны на момент публикации и перед началом ивента могут измениться.

Шансы бойцов на победу

Это один из тех боев, в которых анализ статистики отходит на второй план: оба бойца идут вперед, оба умеют финишировать. Джонсон обладает атлетизмом и скоростью удара, Добер – агрессией и выносливостью. Скорее всего, бой не доживет до решения судей и порадует публику ярким финишем.

Джонсон подходит к поединку на подъеме: победы над Айзатаром нокаутом и над Зельхубером продлили его победную серию до трех боев – лучшую за последние годы его карьеры. В 39 лет он, по его собственным словам, находится в такой же или лучшей форме, чем на старте карьеры. Джонсон строит бой на скорости, дальней дистанции и взрывном нокаутирующем ударе – стиль, который идеально подходит против агрессивного давильщика вроде Добера.

Добер – обладатель рекорда UFC по нокаутам в легком весе, десять досрочных побед в дивизионе – абсолютный рекорд. Однако серия из трех поражений подряд против Мойкано, Силвы и Торреса поставила под вопрос его место в организации. Преодоление кризиса началось в октябре 2025-го, но обстоятельства той победы добавляют скорее вопросов, чем уверенности. Добер опасен в любой момент, но против технически обученного Джонсона его тенденция выгореть в начале остается главным риском.

Последние бои и личные встречи

Джонсон в последнее время демонстрировал нестабильные результаты, но против Добера его взрывная ударная техника может снова выйти на первый план. Добер за последние несколько лет прочно закрепился в роли «бойца вечера» – он редко участвует в скучных поединках. Личных встреч у соперников ранее не было. Сам Джонсон отмечает, что у него с Добером всегда были нормальные отношения – но в октагоне друзей быть не может.

Когда начнется бой Дрю Добер – Майкл Джонсон, и где смотреть

Бой основного карда UFC 326 между Дрю Добером и Майклом Джонсоном состоится 8 марта по московскому времени в Лас-Вегасе на «T-Mobile Arena» и начнется в 08:00. Точное время подтверждено в расписании дня.

Посмотреть трансляцию турнира UFC 326 можно на телеканалах «Матч Боец», «Матч ТВ» и на Кинопоиске. Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Предварительный кард и главные поединки UFC 326 в прямом эфире покажет UFC ТВ.

