Соболев забил за «Зенит» в двух матчах подряд. Букмекеры ждут от него максимум один мяч в РПЛ до конца сезона
Букмекеры считают, что Александр Соболев не забьет больше 5 мячей в этом сезоне РПЛ.
На счету Соболева 4 гола в 18 матчах за «Зенит» в чемпионате. 29-летний форвард отличился в двух матчах подряд.
Букмекеры считают, что нападающий забьет максимум 5 голов в этом сезоне РПЛ – на это дают коэффициент 1.65. За 2.10 можно поставить на то, что Соболев отличится минимум 6 раз.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
1 комментарий
Переоценивают Соболева.
