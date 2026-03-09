Соболев забил за «Зенит» в двух матчах подряд. Букмекеры ждут от него максимум один мяч в РПЛ до конца сезона

Букмекеры считают, что Александр Соболев не забьет больше 5 мячей в этом сезоне РПЛ.

На счету Соболева 4 гола в 18 матчах за «Зенит» в чемпионате. 29-летний форвард отличился в двух матчах подряд.

Букмекеры считают, что нападающий забьет максимум 5 голов в этом сезоне РПЛ – на это дают коэффициент 1.65. За 2.10 можно поставить на то, что Соболев отличится минимум 6 раз.