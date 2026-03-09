Синнер ни разу не выходил в финал Индиан-Уэллса. 1.40 – это случится впервые в карьере

Янник Синнер встретится Жуаном Фонсекой в 3-м круге турнира в Индиан-Уэллсе.

Итальянский теннисист ни разу не добирался до финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Наивысшее достижение – полуфиналы в 2023-м и 2024-м, где Синнер проиграл Карлосу Алькарасу.

Букмекеры дают коэффициент 1.40 на то, что итальянец дойдет до финала в этом турнире, 2.20 – возьмет титул. Фаворитом у букмекеров котируется Алькарас (1.80).

Матч состоится 10 марта, начало – в 21:00 мск.