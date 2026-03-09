Кучеров в 5 очках от Макдэвида в гонке бомбардиров НХЛ при 2 матчах в запасе. Шансы россиянина на «Арт Росс» выросли в 45 раз с ноября

Никита Кучеров котируется вторым фаворитом в борьбе за «Арт Росс Трофи».

Нападающий «Тампы» набрал 7 очков в двух последних матчах. Всего на счету 32-летнего россиянина 103 (34+69) очка в 58 играх в текущем сезоне. Его опережают только Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 108 баллов) и Нэтан Маккиннон («Колорадо», 104 очка), у Кучерова два матча в запасе.

Американские букмекеры дают коэффициент 2.65 на то, что россиянин возьмет «Арт Росс Трофи». В конце ноября на победу Кучерова в гонке бомбардиров давали коэффициент 120.00.