Кучеров в 5 очках от Макдэвида в гонке бомбардиров НХЛ при 2 матчах в запасе. Шансы россиянина на «Арт Росс» выросли в 45 раз с ноября
Никита Кучеров котируется вторым фаворитом в борьбе за «Арт Росс Трофи».
Нападающий «Тампы» набрал 7 очков в двух последних матчах. Всего на счету 32-летнего россиянина 103 (34+69) очка в 58 играх в текущем сезоне. Его опережают только Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 108 баллов) и Нэтан Маккиннон («Колорадо», 104 очка), у Кучерова два матча в запасе.
Американские букмекеры дают коэффициент 2.65 на то, что россиянин возьмет «Арт Росс Трофи». В конце ноября на победу Кучерова в гонке бомбардиров давали коэффициент 120.00.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
18 комментариев
Отношусь философски… Если Кучеров выиграет - это будет круто, если нет - нормально. У него уже три Арта в карьере, четвертый ничего не решает, а вот третья юбилейная чашка Куча с Тампой будет действительно красивая, нужная и более важная история и для него и для команды в целом!
К сожалению Тампа явно не фаворит кубка
Так ярко выраженного фаворита и нету. Все плюс минус сильные, тем и интересней будет наблюдать. А у тампы было много травм, они еще не вышли на пик
Понятно, что Никита просто так "Арт Росс" не сольёт. Время есть, борьба не закончилась. Шанс обогнать Маков вполне реален.
У Никиты 18 игр осталось?
20
У Никиты 3 арта в борьбе с праймовыми Маками, а коэффициент 120... как так то?
Ну тут все логично. Его очень сильно недооценивают.
Такой кэф был, когда он отставал на 20 очков примерно.
