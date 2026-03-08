Бетторы БЕТСИТИ не верят в победу «Милана» в матче с «Интером»

8 марта в 28-м туре Серии А встретятся «Милан» и «Интер». Игра пройдет на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 22:45 мск.

«Интер» уверенно лидирует в чемпионате Италии. После 27 туров у команды Кристиана Киву 67 очков, что на 10 баллов больше, чем у идущего вторым «Милана».

Неудача в Лиге чемпионов не обескуражила «Интер». В прошлом туре черно-синие обыграли «Дженоа» (2:0) и продлили победную серию в чемпионате до восьми матчей.

«Милан» в последнем матче Серии А дожал «Кремонезе», забив оба мяча на последних минутах. Этот успех стал для команды Массимилиано Аллегри первым после двух туров без побед.

«Милан» не проигрывает в дерби шесть матчей подряд – четыре победы и две ничьи. В первом круге текущего чемпионата красно-черные выиграли со счетом 1:0.

Забирай до трех фрибетов по 500 рублей за регистрацию в БЕТСИТИ!

Аналитики БЕТСИТИ считают, что у «Интера» есть неплохие шансы прервать неудачную серию в играх с соседями. На победу гостей предлагают коэффициент 2.28, на успех хозяев дают 3.70 , вероятность ничьей оценивается в 3.10.

Поставить на три мяча и более в дерби можно с кэфом 2.00 , на два гола и менее дают 1.82 . Вероятность обмена мячами оценивается в 1.73, вариант «Обе забьют: нет» идет за 2.08.

Игроки БЕТСИТИ отдают предпочтение «Интеру». На победу лидера чемпионата отдано 65% от всех ставок на исход, 10% пришлось на «Милан», 25% ушло на ничью.