В Индонезии хотят заблокировать Telegram из-за рекламы азартных игр

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Индонезия может заблокировать Telegram, сообщает CNN Indonesia.

У властей страны возникли претензии к мессенджеру из-за предполагаемой причастности к распространению азартных игр и порнографии.

Министерство связи и информации уже дважды выносило строгое предупреждение платформе, однако реакции от Telegram не последовало.

«Я бы предпочел немедленно закрыть Telegram, но сначала команде необходимо провести дополнительные исследования.

Мы действуем на основе доказательств, собранных нашей командой. Если мы обнаружим доказательства порнографии или рекламы азартных игр, мы приступим к блокировке платформы», — заявил министр связи и информации Индонезии Буди Арие.

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