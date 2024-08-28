В Бельгии с 1 сентября будет запрещена реклама любых азартных игр

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Гемблинг-компании не смогу рекламировать азартные игры в Бельгии.

С 1 сентября в Бельгии будет запрещена реклама любых азартных игр как в интернете, так и в офлайне. На футбольных стадионах запрет вступит в силу только с 1 января 2025 года.

Также гемблинг-операторам запретят раздавать бонусы, бесплатные игры и подарки для клиентов.

Минимальный возраст клиентов для участия в азартных играх будет поднят с 18 до 21 года.

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