Матч «Гранада» – «Атлетик» был прерван на 17-й минуте при 0:1 из-за смерти болельщика. Сегодня встречу доиграют – победа гостей идет за 1.30

Матч Ла Лиги «Гранада» – «Атлетик» будет доигран сегодня вечером.

Воскресная игра 16-го тура была прервана на 17-й минуте – у болельщика на трибуне произошла остановка сердца и дыхания. Врачи не смогли спасти фаната, он скончался.

Матч возобновится сегодня в 23:00 по московскому времени при счете 1:0 в пользу «Атлетика».

Поставить на победу гостей можно с коэффициентом 1.30. Успех хозяев, которым нужно отыгрываться, оценивается в 14.50, ничья идет за 4.80.

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