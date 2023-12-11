Матч «Гранада» – «Атлетик» был прерван на 17-й минуте при 0:1 из-за смерти болельщика. Сегодня встречу доиграют – победа гостей идет за 1.30
Матч Ла Лиги «Гранада» – «Атлетик» будет доигран сегодня вечером.
Воскресная игра 16-го тура была прервана на 17-й минуте – у болельщика на трибуне произошла остановка сердца и дыхания. Врачи не смогли спасти фаната, он скончался.
Матч возобновится сегодня в 23:00 по московскому времени при счете 1:0 в пользу «Атлетика».
Поставить на победу гостей можно с коэффициентом 1.30. Успех хозяев, которым нужно отыгрываться, оценивается в 14.50, ничья идет за 4.80.
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