«Астон Вилла» после победы над «Сити» идет аутсайдером с «Арсеналом». Клуб может продлить до 15 матчей домашнюю победную серию в АПЛ
«Астон Вилла» встретится с «Арсеналом» в 16-м туре чемпионата Англии.
Команда Унаи Эмери в среду обыграла «Манчестер Сити» и продлила домашнюю победную серию в АПЛ до 14 матчей.
«Арсенал» во вторник сделал камбэк в игре с «Лутоном» (4:3) и остался на первом месте в лиге.
Лондонцы – фавориты сегодняшней встречи за 2.15. Победа «Астон Виллы» оценивается коэффициентом 3.50, ничья – за 3.70.
Матч состоится 9 декабря и начнется в 20:30 по московскому времени.
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