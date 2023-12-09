«Астон Вилла» после победы над «Сити» идет аутсайдером с «Арсеналом». Клуб может продлить до 15 матчей домашнюю победную серию в АПЛ

Теги Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

«Астон Вилла» встретится с «Арсеналом» в 16-м туре чемпионата Англии.

Команда Унаи Эмери в среду обыграла «Манчестер Сити» и продлила домашнюю победную серию в АПЛ до 14 матчей.

«Арсенал» во вторник сделал камбэк в игре с «Лутоном» (4:3) и остался на первом месте в лиге.

Лондонцы – фавориты сегодняшней встречи за 2.15. Победа «Астон Виллы» оценивается коэффициентом 3.50, ничья – за 3.70.

Матч состоится 9 декабря и начнется в 20:30 по московскому времени.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Снег и дождь – проблема футбола, но не бетторов. Как получить прибыль, прочитав прогноз погоды?

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий