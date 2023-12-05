«Шеффилд» уволил Хекингботтома. Он и Тен Хаг были фаворитами на первую отставку в АПЛ

Теги Манчестер Юнайтед Шеффилд Юнайтед премьер-лига Англия Ставки на спорт Эрик тен Хаг Пол Хекингботтом Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

«Шеффилд Юнайтед» объявил об отставке Пола Хекингботтома с поста главного тренера клуба.

Это первая тренерская отставка в сезоне АПЛ.

Хекингботтом последние два месяца был главным фаворитом на следующее увольнение в лиге вместе с тренером «МЮ» Эриком тен Хагом.

Хекингботтом тренировал «Шеффилд» с 2021-го года. Этой весной он вывел клуб в АПЛ.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«Жирона» идет в лидерах Испании – а чемпионский «Лестер» начинал даже хуже! Много ли у них общего?

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
на очереди Компани?
0
0
0
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Значит следующий Тен Хаг
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий