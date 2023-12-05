«Шеффилд» уволил Хекингботтома. Он и Тен Хаг были фаворитами на первую отставку в АПЛ

«Шеффилд Юнайтед» объявил об отставке Пола Хекингботтома с поста главного тренера клуба.

Это первая тренерская отставка в сезоне АПЛ.

Хекингботтом последние два месяца был главным фаворитом на следующее увольнение в лиге вместе с тренером «МЮ» Эриком тен Хагом.

Хекингботтом тренировал «Шеффилд» с 2021-го года. Этой весной он вывел клуб в АПЛ.

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