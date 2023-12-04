Макгрегор назвал себя президентом Ирландии. Букмекеры открыли линию на его победу на выборах

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Конор Макгрегор намекнул на то, что может баллотироваться на пост президента Ирландии.

Бывший чемпион UFC выложил фото в соцсетях с подписью: «Ирландия, твой президент».

Британские букмекеры начали принимать ставки на Макгрегора:

5.00 – примет участие в выборах в парламент Ирландии.

9.00 – будет баллотироваться на пост президента Ирландии.

11.00 – станет членом ирландского парламента.

201.00 – станет президентом Ирландии вместо Майкла Хиггинса.

Следующие всеобщие выборы в Ирландии пройдут в 2025 году.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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1 комментарий
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Конор своим трештоком порвёт всех кандидатов в президенты Ирландии 🤣🤣🤣
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