«Крылья» сыграли на ноль всего дважды в 22 матчах сезона. Сегодня обе забьют – 2.25

«Крылья Советов» играют с «Сочи» в 17-м туре РПЛ.

«Крылья Советов» стабильно много забивают в этом сезоне – им не удалось это сделать только в четырех матчах в этом сезоне из 22 (два из них – с «Зенитом» в Кубке), благодаря чему сейчас именно самарцы с 34 голами являются самой результативной командой чемпионата России.

«Крылья» в 20 из 22 матчей этого сезона пропускали, на выезде – в 10 из 10. Из команд первой восьмерки именно «КС» пропустили больше всех в стартовых 16 играх.

Как итог – в матчах «Крыльев Советов» в этом сезоне РПЛ забивается 3,6 гола, и это больше, чем в играх с участием любой другой команды.

Обе забьют – 2.25.

Еще одна победа «Крыльев Советов» – 2.60.

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