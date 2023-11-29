У «ПСЖ» худший набор очков в ЛЧ с сезона-2004/05. Невыход из группы идет за 3.20

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Милан Ньюкасл лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

«ПСЖ» сыграл вничью с «Ньюкаслом» (1:1) на групповом этапе Лиги чемпионов.

Парижский клуб набрал лишь 7 очков в первых 5 турах ЛЧ – худший результат с сезона-2004/05. Тогда команда заняла последнее место в группе с ЦСКА и не вышла в плей-офф.

Перед последним туром «ПСЖ» идет вторым в группе F, опережая «Ньюкасл» и «Милан» на 2 очка. В заключительном туре парижане встретятся с «Боруссией», которая досрочно вышла в 1/8 финала ЛЧ.

Букмекеры считают, что «ПСЖ» выйдет из группы – на это дают коэффициент 1.35. Невыход парижан идет за 3.20.

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2 комментария

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Waldemar Welschinski
Дортмунд в очередной раз подтвердил,что он ДОРТМУНД!.Дальнейших успехов.....
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Smiley Wiggly
Ответ Waldemar Welschinski
Дортмунд в очередной раз подтвердил,что он ДОРТМУНД!.Дальнейших успехов.....
Дортмунд подтвердил что он Дортмунд, в последнем туре прошлого чемпионата Германии.
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