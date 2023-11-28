«Лоббирование против азартных игр обычно проводят представители нелегалов». Николай Оганезов – о возможных посадках в тюрьму за посещение казино в Киргизии

Советник генерального директора «Фонбет» Николай Оганезов отреагировал на предложение киргизского депутата сажать граждан страны в тюрьму за игру в казино.

- Поможет ли такая мера?

– Поможет чему?

- Поможет киргизам не ходить в их казино.

– Они и не будут ходить. У них наверняка есть и другие возможности – нелегальные азартные заведения.

По опыту могу сказать: когда начинается такое активное лоббирование против азартных игр, его обычно проводят представители нелегального сектора. Тем самым они пытаются обезопасить свой нелегальный бизнес.

Что касается в том числе и мусульманских стран, то обычно здесь большое значение имеет религиозный фактор. Бывает, что представители религиозных организаций, так скажем, или «втемную» используются, или просто идут на поводу нелегалов.

Как играли [в Киргизии], так и будут играть, только деньги будут носить в нелегальный сектор. Или пользоваться услугами российского легального рынка, – сказал Оганезов в интервью «РБ Бизнес».

Согласно закону «Об игорной деятельности в Кыргызской Республике», клиентами игорных заведений не могут быть граждане Киргизии, иностранцы, не достигшие 21-летнего возраста и недееспособные иностранные граждане.

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