«Целевые отчисления увеличатся на 7-10%». Советник гендиректора «Фонбет» Оганезов – о возвращении тотализатора

Советник генерального директора «Фонбет» Николай Оганезов сообщил, что с возвращением тотализатора целевые отчисления от букмекеров увеличатся на 7-10%.

Ранее функционер предложил вернуть спортивный тотализатор в букмекерскую лицензию и открыть ставки на собачьи бега.

«Дело в том, что в 2020 году тотализатор был отдан под развитие исключительно коневодства. Иными словами, ставки можно было делать только на скачки и конные забеги. Ставки на спорт тотализатор принимать не мог и не может», — отметил Оганезов.

По его словам, из-за санкций возникла тенденция к сокращению ипподромов и упадок популярности скачек в России. Это привело к тому, что достаточно эффективный механизм тотализатора оказался неэффективным и совершенно невостребованным.

«В это же время нелегальный сектор довольно успешно использует механизм спортивного тотализатора, как наиболее популярный, и поэтому многие клиенты уходят к нелегальным букмекерам, так как легальный оператор принимать такие ставки не может.

И вот как раз сейчас есть инициатива о том, чтобы воссоздать спортивный тотализатор под крылом легального букмекера. Это позволит увеличить и аудиторию, и целевые отчисления на 7-10%», — считает Оганезов.

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