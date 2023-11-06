Канчельскис: «Вся Россия знает о ставках во Второй лиге, есть доказательства. Из РФС ко мне не обращались – все знают, но молчат»

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Андрей Канчельскис сообщил, что представители РФС не обращались к нему после слов о том, что игроки Второй лиги делают ставки на спорт.

Ранее бывший игрок «МЮ» и сборной России заявил: «Вся Вторая лига в России играет на ставках, это я знаю точно». Он также допустил, что подобное происходит и в РПЛ.

«А разве никто не знает об этом? Мне кажется, что знают все, но никто ничего не говорит. Это всё проходит мимо ушей. Из РФС ко мне никто не обращался. Все знают, но молчат. Видимо, всех это устраивает. Ну пусть играют дальше.

Есть доказательства, что этим занимаются. Не говорю, что это вся Вторая лига, но многие (это делают). Вся Россия знает, только бездействует — молодцы!» — сказал Канчельскис.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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3 комментария

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Максим Столбов
Потявкивает там из Казахстана. Что молчал то в России об этом.
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Oleg Olegov
Вся Россия знает, что во Второй лиге изо всех сил честно бьются за право попасть в ФНЛ, и там уже стать мировыми звездами, получить миллионные контракты и играть с Шинником.
Канчельскис не шарит и гонит.
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ЭАГ
Не пойман, не вор. А бо всех говорить, себя не уважать.
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