Квартальные отчисления букмекеров составили 4,8 млрд рублей

По итогам III квартала 2023 года целевые отчисления букмекеров на поддержку спорта составили 4,8 млрд рублей, заявил генеральный директор Единого регулятора азартных игр Алексей Грачев.

По его прогнозам, целевые отчисления за весь 2023 год могут превысить 18 млрд рублей.

«Только за три квартала этого года мы уже удержали 13,2 млрд рублей. Можно прогнозировать на конец этого года не менее 18 млрд рублей», – сказал он на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт».

В первом полугодии этого года сумма отчислений – 8,4 млрд рублей. Форум «Азартные игры: отчисления на спорт» проходит в Москве 2-3 октября.

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