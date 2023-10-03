«Ставки на спорт – это развлечение, а не способ заработка». Рустем Акмалов об ответственной игре

Директор по маркетингу букмекерской компании БЕТСИТИ выступил на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт».

На форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» отдельную сессию посвятили ответственной игре, как признаку цивилизованной индустрии развлечений.

Одним из основных ее спикеров стал директор по маркетингу букмекерской компании БЕТСИТИ Рустем Акмалов.

«Форум «Азартные игры: отчисления на спорт» – важнейшая площадка для диалога букмекерской отрасли с государством и спортивными федерациями.

Наше продуктивное взаимодействие станет прочным фундаментом для развития и поддержки российского спорта.

На мой взгляд, одна из ключевых проблем, которую необходимо решить – это лудомания. Мы в БЕТСИТИ активно продвигаем ответственный подход к ставкам – как для действующих игроков, так и при привлечении новых клиентов.

Наша позиция: ставки на спорт – это развлечение, а не способ заработка. Игра в БЕТСИТИ – это возможность добавить эмоций просмотру матча.

У наших клиентов есть все необходимые инструменты самоограничения. Но этого недостаточного для борьбы с лудоманией в масштабах всей страны.

Позитивный эффект в решение проблемы привнесет единый реестр самоограничения игроков на базе ЕРАИ. Помимо этого, важными шагами могут стать профилактика игровой зависимости борьба с нелегальными букмекерами и снятие запрета на использование образов людей в рекламе легальных букмекеров.

Благодаря спортсменам, амбассадорам и инфлюенсерам мы станем более эффективно доносить принципы ответственной игры и сможем значительно повысить процент игроков, предпочитающих осознанный беттинг», – заявил Рустем Акмалов.