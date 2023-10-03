В матче «Урала» и «Рубина» ожидается мало голов от хозяев. Коэффициент – 1.68

Теги Рубин ФОНБЕТ Кубок России Урал Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Сегодня «Урал» принимает «Рубин» в Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России. 

«Урал» забивает меньше 1,5 мячей в семи из восьми последних очных встреч с «Рубином», при этом хозяева забивают меньше 1,5 мячей в семи из восьми последних матчей. Коэффициент на ТМ сегодня – 1.68.

Почти наверняка в предстоящей игре у команд последний шанс побороться за выход в плей-офф Пути РПЛ.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Запрещать азартные игры самим себе – предложение Минфина. А как это?

Минфин: ограничение суммы ставок – это, возможно, вопрос будущего

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий