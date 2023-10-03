В матче «Урала» и «Рубина» ожидается мало голов от хозяев. Коэффициент – 1.68

Сегодня «Урал» принимает «Рубин» в Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России.

«Урал» забивает меньше 1,5 мячей в семи из восьми последних очных встреч с «Рубином», при этом хозяева забивают меньше 1,5 мячей в семи из восьми последних матчей. Коэффициент на ТМ сегодня – 1.68.

Почти наверняка в предстоящей игре у команд последний шанс побороться за выход в плей-офф Пути РПЛ.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Запрещать азартные игры самим себе – предложение Минфина. А как это?

Минфин: ограничение суммы ставок – это, возможно, вопрос будущего