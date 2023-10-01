«Спартак» шел фаворитом в матче с «КС», но пропустил дважды к перерыву. Коэффициент на победу вырос в четыре раза

«Крылья Советов» обыгрывают «Спартак» дома в десятом туре РПЛ, к перерыву счет 2:0.

Перед игрой москвичи котировались фаворитами матча с коэффициентом 2.45, на победу «КС» – 2.80. Сейчас на «Спартак» – 12.00, на «Крылья» – 1.26.

При этом левый защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков оформил дубль в первом тайме матча со «Спартаком», став первым защитником самарцев в XXI веке, оформившим дубль в матче РПЛ.

За последние 5 сезонов дубль в РПЛ среди защитников оформляли Тикнизян, Хлусевич, Вильена и Жиго.

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