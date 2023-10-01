«Спартак» шел фаворитом в матче с «КС», но пропустил дважды к перерыву. Коэффициент на победу вырос в четыре раза

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

«Крылья Советов» обыгрывают «Спартак» дома в десятом туре РПЛ, к перерыву счет 2:0.

Перед игрой москвичи котировались фаворитами матча с коэффициентом 2.45, на победу «КС» – 2.80. Сейчас на «Спартак» – 12.00, на «Крылья» – 1.26.

При этом левый защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков оформил дубль в первом тайме матча со «Спартаком», став первым защитником самарцев в XXI веке, оформившим дубль в матче РПЛ.

За последние 5 сезонов дубль в РПЛ среди защитников оформляли Тикнизян, Хлусевич, Вильена и Жиго.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«Лутон» принципиально отказывает букмекерам. Даже без их денег взмыли из нон-лиги в АПЛ за 10 лет

Букмекер может потерять 25,7 млн долларов из-за неудачной промо-акции на игру

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий