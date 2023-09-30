«Бавария» – фаворит матча с «РБ Лейпциг», но самое интересное – линия на фолы

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После 0:3 в Суперкубке и хет-трика Дани Ольмо, «Бавария» впервые сыграет с «Лейпцигом» в рамках Бундеслиги. На то, что баварцы победят – 1.96, мюнхенцы – фавориты встречи.

При этом в восьми из девяти последних очных встреч в Бундеслиге сыграл тотал меньше 23.5 фолов, на то, что повторится и сегодня – 1.92.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«Зенит» проиграл «Оренбургу» 1:3. Коэффициент на победу оренбуржцев перед игрой доходил до 6.00

У британцев необычный дробный коэффициент в ставках. Его использовал еще Шекспир, он справедливее привычного нам

1 комментарий

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Эд
тут два фаворита
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