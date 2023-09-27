В Кубке России пройдут 14 матчей, в одном из них очень низкий коэффициент на ТМ2.5 – всего 1.48
В четвертом раунде Пути регионов Кубка России встретятся команды из первой и второй лиг.
Совсем небольшого количества голов ждут от игры «Амкара» и «Кубани» – лишь коэффициент 1.48 выставлен на ТМ2.5. Зато зрелищным наверняка станет матч «Рязани» и «Акрон» – в нем ТБ2.5 котируется за 1.50.
Старт матчей намечен на 12:00 по московскому времени – сыграют «Динамо» Владивосток и «Тюмень». «Рязань» и «Акрон» стартуют на час позже, а «Амкар» и «Кубань» начнут в 16:30.
Полное расписание можно посмотреть здесь.
Как изменились коэффициенты на Кубок России: на ЦСКА вырос, на «Балтику» – сильно обвалился, «Зенит» – все еще главный фаворит
Запрещать азартные игры самим себе – предложение Минфина. А как это?
Комментарии