В Кубке России пройдут 14 матчей, в одном из них очень низкий коэффициент на ТМ2.5 – всего 1.48

В четвертом раунде Пути регионов Кубка России встретятся команды из первой и второй лиг.

Совсем небольшого количества голов ждут от игры «Амкара» и «Кубани» – лишь коэффициент 1.48 выставлен на ТМ2.5. Зато зрелищным наверняка станет матч «Рязани» и «Акрон» – в нем ТБ2.5 котируется за 1.50.

Старт матчей намечен на 12:00 по московскому времени – сыграют «Динамо» Владивосток и «Тюмень». «Рязань» и «Акрон» стартуют на час позже, а «Амкар» и «Кубань» начнут в 16:30.

Полное расписание можно посмотреть здесь.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Как изменились коэффициенты на Кубок России: на ЦСКА вырос, на «Балтику» – сильно обвалился, «Зенит» – все еще главный фаворит

Запрещать азартные игры самим себе – предложение Минфина. А как это?