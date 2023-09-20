Экспресс с победой «Спартака» принес клиенту PARI почти 6 млн рублей – сыграл коэффициент 14.67

Клиент PARI выиграл крупную сумму благодаря победе «Спартака» над «Сочи» (1:0) в 8-м туре РПЛ.

Игрок поставил 400 тысяч рублей на экспресс из шести футбольных событий с коэффициентом 14.67, включив в него победу «Спартака» над «Сочи». Выигрыш составил 5 868 000 рублей.

Другой клиент PARI поставил 3 миллиона рублей на то, что «Зенит» забьет «Рубину» не менее двух мячей. Петербуржцы забили трижды, и коэффициент 1.77 уверенно сыграл – игрок заработал 5 310 000 рублей.

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