В России планируют разрешить букмекерам размещать наружную рекламу на спортивных мероприятиях

Комитет по наружной рекламе, входящий в общественную организацию «Деловая Россия», выступил с предложением разрешить букмекерским компаниям рекламировать на баннерах спортивных мероприятий. Ранее рекламные пространства занимали крупные иностранные компании, однако они ушли с российского рынка. Освободившуюся нишу хотя предложить занять беттинг-компаниям, которые позитивно смотрят на эту возможность.

Но в законе «О рекламе» все неоднозначно, так БЕТСИТИ штрафовали на 100 тысяч рублей за размещение брендированного шатра на финале Кубка России в 2021 году, хотя букмекер являлся титульным спонсором турнира. В 2022-го досталось партнеру БЕТСИТИ «Ростову», который оштрафовали на все те же 100 тысяч рублей за размещение рекламы на светодиодных бортах около поля.

Сейчас инициаторы изменений считают, что снятие ограничений для рекламы букмекеров поможет импортозамещению, стимулирует рост отечественного производства и поддержит развитие спорта. Однако в Госдумы и ФАС пока не смешат с ответом.

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