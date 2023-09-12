«Манчестер Юнайтед» сотрудничает с компанией, чей гендиректор получил 18 лет тюрьмы за организацию нелегальных казино

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Financial Times провел расследование на тему азиатских букмекерских контор и казино, выступающих спонсорами клубов АПЛ. Так стало известно, что одним из спонсоров «Манчестер Юнайтед» является компания Suncity Group.

Пост генерального директора в ней занимал Элвин Чау, которого в начале года приговорили к 18 годам тюрьмы за организацию нелегальных казино, мошенничестве и создание преступного синдиката. Чау (больше известный как «Игорный король» Макао) также оштрафовали на $830 млн, еще от $22 млн до $100 млн он будет должен выплатить операторам казино.

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4 комментария

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Анюточка Колыханова
Про Манчестер Юнайтед в последнее время есть вообще какие-то хорошие новости?
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Гамаль Хайдаров
Ответ Анюточка Колыханова
Про Манчестер Юнайтед в последнее время есть вообще какие-то хорошие новости?
да, что клуб собирались продать Арабам)
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0
+2
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ман сити фейк
Парни это уже не смешно
+1
-1
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avcgloronalduMU
мю скоро и миллиард стоить не будет, только Адидас тащит этот клуб
0
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