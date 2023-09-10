Клиент «Пари» поставил 1 000 000 рублей на матч Нидерландов и Ирландии в квалификации Евро-2024

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10 сентября пройдет матч квалификации к чемпионату Европы-2024 между сборными Ирландии и Нидерландов. Начало встречи — в 21:45 по МСК.

Клиенты «Пари» уверены в успехе фаворита. В общем обороте ставок на три возможных варианта исхода матча на победу Нидерландов сделано почти 98%.

Ирландия и Нидерланды встречались друг с другом лишь один раз. В товарищеском матче 2016 года сборные разошлись ничьей -1:1. Аналитики считают, что предстоящая игра также не порадует зрителей обилием голов. Тотал голов больше 2.5 котируется за 2.02, а поставить на ТБ 3.5 можно с коэффициентом 3.40.  

Самая крупная из ставок на предстоящий матч – 1 000 000 рублей на победу сборной Нидерландов по коэффициенту 1.70. Клиент «Пари» добавил этот прогноз в экспресс из двух событий с общим коэффициентом 2.30.

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